Torino rave party illegale con 500 persone scontri tra giovani e polizia

giovani presenti sono usciti in strada e, di fronte alle forze dell'ordine, avrebbero avuto inizio le violenze. L'articolo Torino, rave party illegale con 500 persone: scontri tra giovani e polizia proviene da Il Difforme. Le tensioni sarebbero salite nel primo pomeriggio di oggi, dopo che questa mattina gli occupanti si sarebbero rifiutati di lasciare i capannoni. Intorno alle 13:30, alcuni dei presenti sono usciti in strada e, di fronte alle forze dell'ordine, avrebbero avuto inizio le violenze.

Come scrive msn.com: Rave party in un capannone nel Torinese: scontri con le forze dell'ordine - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Lo riporta notizie.it: Tensione a Loggia: scontri tra partecipanti a rave party e forze dell'ordine - Nel pomeriggio di domenica, la quiete di Loggia, un comune in provincia di Torino, è stata interrotta da momenti di forte tensione. Un rave party illegale, che si stava svolgendo in un ex capannone in ...

Scrive lospiffero.com: Rave party nel Torinese, scontri con forze dell'ordine - Tensione oggi pomeriggio a Loggia, in provincia di Torino, tra i partecipanti a un rave party illegale, e le forze dell'ordine. Ci sono stati brevi scontri tra alcuni giovani e polizia e carabinieri i ...