Firenze concerto di Pasqua dell’Ort tra Pergolesi e Haydn

Firenze, 13 aprile 2025 – Tutto pronto per il concerto di Pasqua dell'Ort che debutterà a Poggibonsi al Teatro Politeama mercoledì 16 aprile. Le repliche sono al Teatro Verdi di Firenze giovedì 17 aprile e a Figline al Teatro Comunale Garibaldi venerdì 18 aprile. Ad aprire il programma lo Stabat Mater, sequenza liturgica musicata da Giovanni Battista Pergolesi che verrà interpretata da due cantanti fiorentini di spicco: la soprano Eleonora Bellocci, formatasi all’Accademia del Maggio e il controtenore Filippo Mineccia, recentemente applaudito alla Scala e collaboratore di Riccardo Muti. Sul podio la direttrice neozelandese Gemma New, che vanta una ricca carriera internazionale. Chiude il programma la Sinfonia n.104, “Salomon" di Franz Joseph Haydn, l’ultima del suo catalogo. Maestosa e al tempo stesso accogliente, fu il suo omaggio d’addio a Londra. Lanazione.it - Firenze, concerto di Pasqua dell’Ort tra Pergolesi e Haydn Leggi su Lanazione.it , 13 aprile 2025 – Tutto pronto per ildidell'Ort che debutterà a Poggibonsi al Teatro Politeama mercoledì 16 aprile. Le repliche sono al Teatro Verdi digiovedì 17 aprile e a Figline al Teatro Comunale Garibaldi venerdì 18 aprile. Ad aprire il programma lo Stabat Mater, sequenza liturgica musicata da Giovanni Battistache verrà interpretata da due cantanti fiorentini di spicco: la soprano Eleonora Bellocci, formatasi all’Accademia del Maggio e il controtenore Filippo Mineccia, recentemente applaudito alla Scala e collaboratore di Riccardo Muti. Sul podio la direttrice neozelandese Gemma New, che vanta una ricca carriera internazionale. Chiude il programma la Sinfonia n.104, “Salomon" di Franz Joseph, l’ultima del suo catalogo. Maestosa e al tempo stesso accogliente, fu il suo omaggio d’addio a Londra.

Potrebbe interessarti anche:

Un mini Sanremo a Firenze - siparietto a sorpresa di Carlo Conti al concerto di Francesco Gabbani

I Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Firenze

Firenze - omaggio a Battisti e Mogol col concerto-spettacolo ‘Canto Libero’

Riporta intoscana.it: Lo Stabat Mater di Pergolesi e Haydn per i concerti pasquali dell’Orchestra della Toscana - Parte da Poggibonsi mercoledì 16 aprile il concerto di Pasqua dell’Orchestra della Toscana che replicherà anche al Teatro Verdi di Firenze il 17 aprile e al Comunale di Figline il 18 aprile.Una serata ...

Riporta arezzonotizie.it: Concerto di Pasqua nella Basilica di San Francesco - La Basilica di San Francesco ad Arezzo diventa un palcoscenico speciale in occasione del Concerto di Pasqua della Stagione ... il sostegno della Fondazione CR Firenze, possibile grazie alla ...

gaeta.it comunica: Firenze a Pasqua: non solo musei, ma riti antichi, panorami e magia primaverile - Firenze a Pasqua è un’esperienza che va oltre la visita ai musei: tra tradizioni secolari, colline in fiore e panorami romantici, la città offre un viaggio intenso e sorprendente, perfetto per chi ...