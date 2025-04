Un defibrillatore per il Csi Firenze il dono di Regalami un sorriso

Regalami un sorriso ha consegnato al Comitato territoriale Csi di Firenze un defibrillatore, simbolo tangibile di un impegno concreto verso la vita e la comunità. E' il 206esimo apparecchio salvavita che l'associazione benefica pratese regala a realtà del territorio. Un gesto che va ben oltre la semplice donazione: come sottolineato da Piero Giacomelli, presidente della Ets pratese, questo atto rappresenta la realizzazione di un progetto nato dalla solidarietà e dalla passione del mondo del podismo. Perché è proprio dall'attività e dai fondi raccolti nel mondo del podismo che Regalami un sorriso trova l'energia per la sua eccezionale attività solidale.

