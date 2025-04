Follia di un tifoso alla Parigi Roubaix lanciata una borraccia addosso a Van der Poel

Poel ha vinto per il terzo anno di fila la Parigi-Roubaix, aggiudicandosi la seconda Monumento della stagione (su tre disputate) e l’ottava della carriera. Il fuoriclasse olandese dell’Alpecin-Deceuninck si è imposto al termine di un duello rovente con il grande rivale Tadej Pogacar, che ha alzato bandiera bianca dopo una caduta a 38 chilometri dal traguardo su un tratto in pavè.Van der Poel, a quel punto lanciatissimo verso un nuovo successo nell’Inferno del Nord, è rimasto vittima purtroppo di un episodio disdicevole: a 33 chilometri dalla fine, un tifoso ha infatti lanciato una borraccia addosso al fenomeno neerlandese, che è riuscito fortunatamente a mantenere il controllo della sua bici proseguendo la sua cavalcata trionfale verso Roubaix.Di seguito il VIDEO del tifoso che ha lanciato una borraccia addosso a Mathieu Van der Poel nel corso della Parigi-Roubaix 2025. Oasport.it - Follia di un tifoso alla Parigi-Roubaix: lanciata una borraccia addosso a Van der Poel Leggi su Oasport.it Mathieu Van derha vinto per il terzo anno di fila la, aggiudicandosi la seconda Monumento della stagione (su tre disputate) e l’ottava della carriera. Il fuoriclasse olandese dell’Alpecin-Deceuninck si è imposto al termine di un duello rovente con il grande rivale Tadej Pogacar, che ha alzato bandiera bianca dopo una caduta a 38 chilometri dal traguardo su un tratto in pavè.Van der, a quel punto lanciatissimo verso un nuovo successo nell’Inferno del Nord, è rimasto vittima purtroppo di un episodio disdicevole: a 33 chilometri dfine, unha infatti lanciato unaal fenomeno neerlandese, che è riuscito fortunatamente a mantenere il controllo della sua bici proseguendo la sua cavalcata trionfale verso.Di seguito il VIDEO delche ha lanciato unaa Mathieu Van dernel corso della2025.

