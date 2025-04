Casalbordino in attesa del rimpatrio della biologa 35enne deceduta in Australia il fratello vola a Perth

Leggi su Citypescara.com

–L’automobilista che, urtando il Suv di Ludovica, avrebbe causato l’incidente mortale è accusato di omicidio stradale. Le leggine, in caso di guida in stato di ebbrezza e di esito fatale, prevedono pene che possono arrivare fino a 23 anni di carcere. Il destino ha voluto che la tragedia si consumasse a soli 600 metri dal luogo in cui la giovane stava per iniziare il turno di lavoro. Dopo aver conseguito la laurea in Biotecnologie, Ludovica si era specializzata in Meccanica, sfidando se stessa e trasferendosi incirca un anno fa. Era arrivata nel Paese insieme al suo compagno, che tuttavia era rientrato in Italia poco dopo, mentre lei era rimasta, innamorandosivitana.In queste ore, anche il mondo dello sport ricorda Ludovica: aveva infatti partecipato ai Master nazionali di ciclismo, raggiungendo risultati di rilievo.