Internews24.com - Inter Bayern Monaco, la probabile formazione per il match di Champions

di Redazione, laper ildi, in programma mercoledì sera a San SiroDopo aver superato agevolmente l’ostacolo Cagliari e in attesa di vedere come risponderà il Napoli domani sera contro l’Empoli, l’ha già la testa completamente rivolta al grande appuntamento di mercoledì sera a San Siro contro il. In palio c’è un posto in semifinale diLeague, dove con ogni probabilità ad attendere ci sarà il Barcellona. I nerazzurri partono dal prezioso 2-1 ottenuto all’Allianz Arena, ma contro un avversario del genere non si può certo abbassare la guardia.Per questo, Inzaghi è pronto a schierare lamigliore possibile: Secondo Sky Sport, rispetto aldi ieri, torneranno diversi titolari, tra cui Acerbi e Bastoni in difesa, Mkhitaryan in mezzo al campo e Thuram, che affiancherà Lautaro Martinez in attacco fin dal primo minuto.