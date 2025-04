Tpi.it - Costanza: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Leggi su Tpi.it

: leQuesta sera, domenica 13 aprile 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda ladi, la nuova serie tv diretta da Fabrizio Costa, ispirata al romanzo di Gazzola, Questione di(pubblicato da Longanesi), con protagonisti Miriam Dalmazio e Marco Rossetti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nel primo episodio dell’ultimae Diana indagano sulle famiglie nobiliari che avrebbero potuto mettere in salvo Biancofiore. Melchiorre invia le due studiose in trasferta in Francia per confermare le loro ipotesi, ma Diana viene messa a riposo dal ginecologo. Federica chiede a Marco di conoscere Flora: quando l’incontro avviene,resta molto turbata. Federica invita tutti al matrimonio con Marco, econfessa a Toni di essere in piena crisi.