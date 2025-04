DaziGiorgetti negoziato non semplice

negoziato non è semplice perché gli interessi in qualche modo ognuno cerca di farli a casa propria".Così il ministro dell'Economia Giorgetti sui dazi,alla scuola politica della Lega. "Dobbiamo trovare una sintesi, un compromesso corretto, per trovare elementi di forza nel mondo del G7,cioè dei Paesi che condividono principi di libertà e democrazia", ha aggiunto. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 17.50 "Le cose sono complesse, ci sarà il viaggio della presidente Meloni,io sarò negli Usa la settimana dopo e incontrerò il segretario del Tesoro.E'chiaro che ilnon èperché gli interessi in qualche modo ognuno cerca di farli a casa propria".Così il ministro dell'Economia Giorgetti sui dazi,alla scuola politica della Lega. "Dobbiamo trovare una sintesi, un compromesso corretto, per trovare elementi di forza nel mondo del G7,cioè dei Paesi che condividono principi di libertà e democrazia", ha aggiunto.

