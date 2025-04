Mathieu van der Poel cala il tris alla Parigi Roubaix Pogacar secondo protagonista nel Inferno del Nord

Mathieu Van der Poel è il vincitore della 122esima edizione della Parigi-Roubaix. Oggi, domenica 13 aprile, il fuoriclasse olandese, che aveva vinto le ultime due edizioni nel 2023 e nel 2024, ha calato il tris tagliando il traguardo nel mitico Velodromo con 1'17" su Tadej Pogacar. Today.it - Mathieu van der Poel cala il tris alla Parigi-Roubaix, Pogacar secondo protagonista nell'Inferno del Nord Leggi su Today.it Van derè il vincitore della 122esima edizione della. Oggi, domenica 13 aprile, il fuoriclasse olandese, che aveva vinto le ultime due edizioni nel 2023 e nel 2024, hato iltagliando il traguardo nel mitico Velodromo con 1'17" su Tadej

