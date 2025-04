Como Fabregas ampquotNico Paz fuori Ha sentito il polpaccio un po039 caricoampquot

Fabregas ha parlato ai micofoni di Sky Sport a pochi minuti dall`inizio di Como-Torino, partita valida per la 32^ giornata di Serie A.. Leggi su Calciomercato.com Cescha parlato ai micofoni di Sky Sport a pochi minuti dall`inizio di-Torino, partita valida per la 32^ giornata di Serie A..

Potrebbe interessarti anche:

Pronostico Como-Udinese : Fabregas smentisce la statistica

"Oggi non sto zitto". Scoppia l'ira di Fabregas : cosa è successo durante Como-Juve

Como - Ludi : "Nico Paz e Fabregas rimangono anche l'anno prossimo"

Riporta calciomercato.com: Como, Fabregas: "Nico Paz fuori? Ha sentito il polpaccio un po' carico" - Cesc Fabregas ha parlato ai micofoni di Sky Sport a pochi minuti dall`inizio di Como-Torino, partita valida per la 32^ giornata di Serie A. Il tecnico ha spiegato.

Secondo msn.com: Como-Torino è anche Nico Paz contro Vlasic: fantasia al potere - Sfida nella sfida sulla trequarti in Como-Torino: Nico Paz contro Nikola Vlasic. Entrambi i fantasisti stanno facendo bene ...

msn.com riferisce: La probabile formazione del Como: Vojvoda in difesa, sulla trequarti c’è Nico Paz - Ecco quali potrebbero essere le probabili scelte del tecnico Fabregas in vista della partita in casa contro il Torino ...