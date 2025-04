Lettera43.it - Parigi-Roubaix, vince ancora Van der Poel: terzo trionfo consecutivo come Moser

Dopo le vittorie nelle ultime due edizioni era il grande favorito e non ha tradito le attese: Mathieu Van derha trionfato per ilanno di fila nella, impresa riuscita nella storia solo a Francesco(1978, 1979, 1980) eprima a Octave Lapize (1909, 1910, 1911). Lo sloveno Tadej Pogacar, campione del mondo in carica e al debutto nella Regina delle Classiche caratterizzata da numerosi tratti in pavé, è andato lungo in una curva mentre era in fuga al comando in compagnia proprio di Van der, a meno di 38 chilometri dall’arrivo. A quel punto l’olandese si è involato in solitaria fino al traguardo, nonostante una foratura. Pogacar è arrivato secondo staccato di oltre un minuto, terza piazza per il danese Mads Pedersen che ha vinto la volata dei primi inseguitori dei battistrada.