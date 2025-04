Vlahovic fa 100 presenze in Serie A con la Juve traguardo speciale per il serbo nella notte dell’Allianz Stadium contro il Lecce

JuventusNews24Vlahovic ha toccato quota 100 presenze in Serie A con la Juve: traguardo importante per il serbo nella notte dell’Allianz Stadium con il LecceDusan Vlahovic ha tagliato un traguardo importante in Juve Lecce: nella notte dell’Allianz Stadium, infatti, l’attaccante serbo ha raggiunto quota 100 presenze in Serie A con la maglia della Juventus.Come festeggiare dunque i due assist messi a referto per i gol di Koopmeiners e Yildiz? Così, entrando ancora di più nella storia bianconera grazie a questo preziosissimo riconoscimento.LEGGI ANCHE: Vlahovic Juve, il serbo ancora a secco ma finalmente decisivo: due assist e tanto lavoro per la squadra. I suoi numeri contro il LecceLeggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Vlahovic fa 100 presenze in Serie A con la Juve: traguardo speciale per il serbo nella notte dell’Allianz Stadium contro il Lecce Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24ha toccato quota 100inA con laimportante per ilcon ilDusanha tagliato unimportante in, infatti, l’attaccanteha raggiunto quota 100inA con la maglia dellantus.Come festeggiare dunque i due assist messi a referto per i gol di Koopmeiners e Yildiz? Così, entrando ancora di piùstoria bianconera grazie a questo preziosissimo riconoscimento.LEGGI ANCHE:, ilancora a secco ma finalmente decisivo: due assist e tanto lavoro per la squadra. I suoi numeriilLeggi suntusnews24.com

Potrebbe interessarti anche:

Thuram a Sky : «Bayern Monaco ai quarti? Tutte le squadre sono battibili - la caviglia mi fa ancora male - non sono al 100%. Sul Triplete rispondo così»

Pusher accoltellato due mesi fa - arrestato con 100 grammi di coca e 1000 euro

Vlahovic ricorda il pareggio della Juve contro la Roma e ribadisce quel concetto : la FOTO fa scatenare i tifosi

Ne parlano su altre fonti Vlahovic tra i top 5 marcatori Juve in 100 presenze: classifica e caso Ronaldo. Vlahovic fa 100 presenze in Serie A con la Juve. Juventus.com - Debrief, Juve-Lecce. Vlahovic raggiunge quota 100 presenze con la Juventus!. Juventus-Man City 2-0, gol di Vlahovic e McKennie. Gatti, 100 presenze con la Juventus: 'Colori tatuati nel cuore' FOTO.

Segnala msn.com: Vlahovic tra i top 5 marcatori Juve in 100 presenze: classifica e caso Ronaldo - Dusan non ha segnato, ma ha fornito due assist nella partita disputata contro il Lecce, la sua centesima in bianconero, che gli ha permesso di entrare in un 'club' speciale e molto ristretto ...