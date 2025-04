Licata sconfitta interna al Dino Liotta il Paternò vince 3 2

Licata perde 3-2 in casa contro il Paternò: al Dino Liotta un match combattuto ed avvincente, al termine del quale i gialloblù di Pippo Romano non riescono a muovere la classifica. I padroni di casa ci hanno provato e si erano anche portati in vantaggio al 26' con Bianco: prima della fine del.

