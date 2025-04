Thesocialpost.it - Perché le camicie da donna hanno i bottoni a sinistra? Il motivo è incredibile

Apri il tuo armadio, prendi una camicia e guardala con attenzione. Se è da, isaranno con tutta probabilità cuciti sul lato sinistro. Un dettaglio apparentemente insignificante, che però si porta dietro secoli di abitudini sociali, ingegnosità sartoriale e, come spesso accade, un bel po’ di patriarcato. Ma prima di svelare il mistero, fermiamoci un attimo: ti sei mai chiestoesistono differenze tra abbigliamento maschile e femminile che nonnulla a che vedere con lo stile o la vestibilità?una camicia da uomo si abbottona da destra verso, e una dafa l’opposto? È forse una raffinata strategia per complicarci la vita al mattino? Una scelta estetica? O c’è dell’altro? La risposta non è immediata, e forse è proprio questo a renderla affascinante.