Cep degrado accanto al giardino Impastato c è anche un auto bruciata è quella usata per un furto con spaccata

giardino intitolato a Peppino Impastato in via Filippo Paladini, al Cep. Siamo nel degrado più totale. La Fiat Punto che si vede bruciata è quella che è stata usata per un furto. Palermotoday.it - "Cep, degrado accanto al giardino Impastato: c'è anche un'auto bruciata, è quella usata per un furto con spaccata" Leggi su Palermotoday.it Riceviamo e pubblichiamo una video segnalazione di un lettore di PalermoToday"Ecco in che condizioni si trova ilintitolato a Peppinoin via Filippo Paladini, al Cep. Siamo nelpiù totale. La Fiat Punto che si vedeche è stataper un

