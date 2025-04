Nasce nel Parco nazionale del Vesuvio il Polo della sostenibilità ambientale

Vesuvio, in via Panoramica Fellapane, nel cuore del Parco nazionale del Vesuvio, è stato inaugurato il nuovo Polo della sostenibilità ambientale, un progetto finanziato dalla Regione Campania con. Napolitoday.it - Nasce nel Parco nazionale del Vesuvio il Polo della sostenibilità ambientale Leggi su Napolitoday.it Un presidio per la tutela del verde, con i giovani al centro del cambiamento. A San Sebastiano al, in via Panoramica Fellapane, nel cuore deldel, è stato inaugurato il nuovo, un progetto finanziato dalla Regione Campania con.

