Idrogeno verde e acqua potabile dal mare con l’energia solare low cost

Produrredal, usando solo il sole e senza infrastrutture. Non una magia: ora è possibile. Un team del MIT ha presentato nel marzo 2025 una tecnologiain grado di generare energia pulita edistillata direttamente dall’salata. Il dispositivo, chiamato HSD-WE (Hybrid Solar Distillation – Water Electrolysis), integra pannello fotovoltaico, distillatore ed elettrolizzatore in un sistema unico.Progettato per funzionare anche in assenza di rete elettrica o impianti di desalinizzazione, il sistema punta a risolvere tre problemi chiave nella corsa all’: l’alto consumo didolce, ii operativi e la complessità degli impianti tradizionali. Ma quanto è efficiente questa soluzione? In questo articolo analizziamo come funziona e quali sono le sfide per il futuro del