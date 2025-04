LIVE F1 GP Bahrain 2025 in DIRETTA si scatena la Ferrari Leclerc passa Norris Hamilton in rimonta

DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 19.0028° giro/57 Seconda sosta anche per Antonelli.28° giro/57 Piastri al comando con 6.4 su Russell e 7.7 su Leclerc. 4° Norris a 9.5.27° giro/57 Secondo pit-stop per Verstappen. Rientra in pista in ultima posizione con gomme medie. Se la Red Bull è questa, anche un fenomeno come lui non può vincere il Mondiale.26° giro/57 Leclerc si porta a 1.3 da Russell! Finalmente una Ferrari che mostra di avere dei guizzi!26° giro/57 rimonta furibonda di Hamilton! Supera anche Ocon ed è sesto! Adesso andrà a caccia di Gasly.26° giro/57 Adesso Leclerc a 1.7 da Russell. Ci può provare!25° giro/57 DOPPIO SORPASSO Ferrari! Leclerc passa all'esterno Norris in fondo al rettilineo ed è terzo! Hamilton supera Antonelli ed è settimo!24° giro/57 CI PROVA Leclerc! Staccata profondissima all'interno, ma finisce lungo e Norris torna davanti con il cambio di traiettoria.

