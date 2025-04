Delap al posto di Osimhen trattativa ben avviata la notizia gela ADL

Osimhen, c’è Delap: il club ha cambiato idea e adesso il Napoli dovrà gestire una situazione che pensava di aver incamminato. Manca poco al termine dell’attuale stagione sportiva e questo comporta l’inizio della sessione estiva di calciomercato. Generalmente la più complicata e decisiva, oltre che la più lunga delle due. Il Napoli ritroverà Victor Osimhen, di rientro al prestito di successo al Galatasaray e insieme all’entourage del quale andrà trovata la sistemazione prossima. Sicuramente l’attaccante nigeriano non resterà all’ombra del Vesuvio, perciò bisognerà analizzare le varie opportunità che avrà.Delap al posto di Osimhen, trattativa ben avviata: la notizia gela ADL (LaPresse) – tvplay La destinazione prediletta pare continuare a essere la Premier League, dove da tempo ormai il centravanti è apprezzato su tutte dal Manchester United, alla ricerca di un calciatore lì davanti che possa rappresentare l’uomo della svolta per una squadra in difficoltà, oltre la metà della classifica allo stato attuale. Tvplay.it - Delap al posto di Osimhen, trattativa ben avviata: la notizia gela ADL Leggi su Tvplay.it Niente più Victor, c’è: il club ha cambiato idea e adesso il Napoli dovrà gestire una situazione che pensava di aver incamminato. Manca poco al termine dell’attuale stagione sportiva e questo comporta l’inizio della sessione estiva di calciomercato. Generalmente la più complicata e decisiva, oltre che la più lunga delle due. Il Napoli ritroverà Victor, di rientro al prestito di successo al Galatasaray e insieme all’entourage del quale andrà trovata la sistemazione prossima. Sicuramente l’attaccante nigeriano non resterà all’ombra del Vesuvio, perciò bisognerà analizzare le varie opportunità che avrà.aldiben: laADL (LaPresse) – tvplay La destinazione prediletta pare continuare a essere la Premier League, dove da tempo ormai il centravanti è apprezzato su tutte dal Manchester United, alla ricerca di un calciatore lì davanti che possa rappresentare l’uomo della svolta per una squadra in difficoltà, oltre la metà della classifica allo stato attuale.

Potrebbe interessarti anche:

Benessere dei cittadini - Firenze al primo posto in Italia

"Hanno deciso di esonerarlo" : Juventus ribaltata - ecco chi arriva al posto di Thiago Motta

"Bugiarda!" - "Ehi - stai al tuo posto!" : scoppia la lite in studio a C'è posta per pte

Ne parlano su altre fonti Manchester United, caccia al bomber: Cunha e Delap nel mirino, resta viva la pista Osimhen. Calciomercato, Espn sul futuro di Osimhen: "Preferisce la Premier League o la Juventus". MEDIASET - Manchester United, non solo Osimhen, i Red Devils seguono anche Delap. Osimhen-United non è una telenovela, il club pronto a investire molto del suo budget (Team Talk). Dalla Nigeria - Osimhen al Manchester United è fatta al 95%! Formula e contropartite: i dettagli. Delap al posto di Osimhen, trattativa ben avviata: la notizia gela ADL.

Segnala napolitoday.it: Calciomercato, Espn sul futuro di Osimhen: "Preferisce la Premier League o la Juventus" - L'attaccante nigeriano sarà un uomo mercato in estate, dopo la straordinaria stagione dal punto di vista realizzativo in prestito al Galatasaray ...

Come scrive informazione.it: Gyokeres al posto di Osimhen, incontro in città: via libera Juventus - Non sono affatto passate inosservate le indiscrezioni che ruotano attorno al mercato degli attaccanti, un settore in cui la Juventus potrebbe presto compiere una scelta decisiva. Mentre il campionato ...

Riporta asromalive.it: Osimhen al posto di Vlahovic: la Juve ha chiuso i giochi - Ecco Osimhen, arriva al posto di Vlahovic ... insieme ad altri nomi come Osimhen, Delap e Aghehowa. Il destino dell’ex Fiorentina pare, dunque, segnato e destinato a intrecciarsi potenzialmente ...