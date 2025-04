Costanza streaming e diretta tv dove vedere la quarta puntata

Costanza streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntataQuesta sera, domenica 13 aprile 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Costanza, la nuova serie tv diretta da Fabrizio Costa, ispirata al romanzo di Gazzola, Questione di Costanza (pubblicato da Longanesi), con protagonisti Miriam Dalmazio e Marco Rossetti. dove vedere Costanza in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.In tvLa serie tv, come detto, va in onda la domenica (e lunedì) sera a partire dalle ore 21,30 su Rai 1.Costanza streaming liveNon solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.Quante puntateAbbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Costanza, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima domenica 30 marzo 2025; la quarta e ultima domenica 13 aprile 2025.

