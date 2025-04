Derby Lazio Roma tensione e bombe carta a Ponte Milvio

tensione per il Derby Lazio-Roma che si gioca alle 20.45 di questa sera, domenica 13 aprile, allo Stadio Olimpico. Petardi e fumogeni sono stati lanciati a Ponte Milvio, lato Auditorium, con la polizia che è intervenuta. Il piano di sicurezza predisposto dalla questura interessa l'intera zona dello stadio e le aree limitrofe. Sono oltre 2 mila gli agenti impegnati sul territorio. Dal tavolo tecnico presieduto ieri dal questore di Roma Roberto Massucci non sono emersi specifici elementi di criticità per questo Derby, tuttavia, sarà massima l'attenzione in tutta la zona. Iltempo.it - Derby Lazio-Roma, tensione e bombe carta a Ponte Milvio Leggi su Iltempo.it Cresce laper ilche si gioca alle 20.45 di questa sera, domenica 13 aprile, allo Stadio Olimpico. Petardi e fumogeni sono stati lanciati a, lato Auditorium, con la polizia che è intervenuta. Il piano di sicurezza predisposto dalla questura interessa l'intera zona dello stadio e le aree limitrofe. Sono oltre 2 mila gli agenti impegnati sul territorio. Dal tavolo tecnico presieduto ieri dal questore diRoberto Massucci non sono emersi specifici elementi di criticità per questo, tuttavia, sarà massima l'attenzione in tutta la zona.

