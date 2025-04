Sala ribadisce Stadio Alternativa pronta ma non preferibile

Sala ha indicato lo stato delle cose in merito alla questione Stadio, che vede Inter e Milan direttamente protagoniste. Questa la situazione.IL COMMENTO – Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è tornato nuovamente sul tema della possibile costruzione di un nuovo Stadio nell'area di San Siro da parte di Inter e Milan. Il primo cittadino meneghino ha descritto l'ipotesi Alternativa a quella preferita dalle due società milanesi, come riportato da Sport Mediaset: «Se la cessione di San Siro non andasse avanti, San Donato è ancora lì pronto. Nei giorni scorsi il Milan ha annunciato che troverà una soluzione per San Donato, probabilmente ci porteranno il centro giovanile».Sala ha sottolineato la soluzione, relativa allo Stadio, preferibile per le milanesiL'IDEA – Sala ha poi proseguito: «Il Milan vi ha messo anche una cifra significativa, quindi di questo bisogna tenere conto.

