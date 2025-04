Djorkaeff Inter può vincere il Mondiale per Club Un motivo

Djorkaeff ha espresso la sua visione in merito alle ambizioni di successo dell’Inter nel Mondiale per Club. L’ex nerazzurro è fiducioso sulle possibilità dei nerazzurri.IL COMMENTO – L’Inter parteciperà alla prossima edizione del Mondiale per Club, prevista negli Stati Uniti a giugno e luglio. Nel frattempo, i nerazzurri sono ancora impegnati in tre competizioni nelle quali ambiscono ad arrivare in fondo. Sul punto si è pronunciato l’ex calciatore dei meneghini Youri Djorkaeff, che a Sport Mediaset ha sottolineato un aspetto: «Siamo a inizio aprile, ancora tanto dev’essere deciso. L’Inter ha un bel destino davanti a sé, anche se vi è tanto da giocare. L’Inter, che ha una grande squadra ed è in fiducia, sa che deve ragionare partita dopo partita». Djorkaeff sulle chances dell’Inter nel Mondiale per ClubLA CONVINZIONE – Djorkaeff ha poi proseguito: «Questa squadra mi piace molto. Inter-news.it - Djorkaeff: «Inter può vincere il Mondiale per Club. Un motivo!» Leggi su Inter-news.it Youriha espresso la sua visione in merito alle ambizioni di successo dell’nelper. L’ex nerazzurro è fiducioso sulle possibilità dei nerazzurri.IL COMMENTO – L’parteciperà alla prossima edizione delper, prevista negli Stati Uniti a giugno e luglio. Nel frattempo, i nerazzurri sono ancora impegnati in tre competizioni nelle quali ambiscono ad arrivare in fondo. Sul punto si è pronunciato l’ex calciatore dei meneghini Youri, che a Sport Mediaset ha sottolineato un aspetto: «Siamo a inizio aprile, ancora tanto dev’essere deciso. L’ha un bel destino davanti a sé, anche se vi è tanto da giocare. L’, che ha una grande squadra ed è in fiducia, sa che deve ragionare partita dopo partita».sulle chances dell’nelperLA CONVINZIONE –ha poi proseguito: «Questa squadra mi piace molto.

