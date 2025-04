Asia Loddo non ce l’ha fatta il tragico incidente tra Cagliari e Quartu e il gesto dei genitori

Cagliari la giovane, Asia Loddo, di 16 anni, coinvolta quattro giorni fa in un incidente stradale all’altezza di Is Pontis Paris, in viale Marconi, tra Cagliari e Quartu. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Morta Asia Loddo, i genitori hanno deciso di donare gli organi della 16enneEra ricoverata in Rianimazione. La famiglia ha dato l’autorizzazione per procedere alla donazione degli organi. L’incidente risale a mercoledì scorso: la ragazza era con un’amica in sella a uno scooter. Poi la rovinosa caduta e la corsa in ospedale: non c’è stato niente da fare. L’incidente si è verificato la sera di mercoledì 9 aprile quando Asia Loddo era caduta dal motorino su cui viaggiava assieme a un’amica che si trova ancora ricoverata al Policlinico di Monserrato, ma non è in pericolo di vita (ha riportato alcune fratture). Notizieaudaci.it - Asia Loddo non ce l’ha fatta, il tragico incidente tra Cagliari e Quartu e il gesto dei genitori Leggi su Notizieaudaci.it È morta all’ospedale Brotzu dila giovane,, di 16 anni, coinvolta quattro giorni fa in unstradale all’altezza di Is Pontis Paris, in viale Marconi, tra. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Morta, ihanno deciso di donare gli organi della 16enneEra ricoverata in Rianimazione. La famiglia ha dato l’autorizzazione per procedere alla donazione degli organi. L’risale a mercoledì scorso: la ragazza era con un’amica in sella a uno scooter. Poi la rovinosa caduta e la corsa in ospedale: non c’è stato niente da fare. L’si è verificato la sera di mercoledì 9 aprile quandoera caduta dal motorino su cui viaggiava assieme a un’amica che si trova ancora ricoverata al Policlinico di Monserrato, ma non è in pericolo di vita (ha riportato alcune fratture).

