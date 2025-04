Quotidiano.net - Astrovip pronte per lo spazio: lady Bezos e Katy Perry provano le tute. “Glam anche in orbita”

Houston, 13 aprile 2025 – E’ iniziato il conto alla rovescia per il lancio del razzo New Shepard di Blue Origin che domani, lunedì 14 aprile, porterà inun equipaggio (vip) tutto al femminile, il secondo nella storia dopo il viaggio in solitaria della sovietica Valentina Tereshkova nel 1963. Lauren Sz, futura moglie di Jeff, proprietario della società spaziale competitor di SpaceX, è idealmente alla guida del team che decollerà da Van Horn (Texas) per un volo di 11 minuti, nelloe ritorno. Mentre sale l’adrenalina, il gruppo si prepara, corpo e mente. Intanto sono arrivate lespaziali, rigorosamente blu. Ed è tempo di provarle. LeleIn un video, giornalista e pilota, e le altre 5 esploratrici (la anchorwoman di Cbs Gayle King, l'ex scienziata della Nasa Aisha Bowe, la popstar, l'attivista Kerianne Flynn e l'astrofisica vietnamita Amanda Nguyen) mostrano i dettagli dell’outfit e posano per uno shooting.