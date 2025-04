Come la Cina si prepara a cavalcare la guerra commerciale di Trump

guerra commerciale. Non che sia una sorpresa, visti i roboanti annunci di Donald Trump già durante la campagna elettorale. Eppure, nei primi due mesi del suo secondo mandato era parso più cauto del previsto. Sulla Cina, il nemico numero uno, ancora di più. Al suo insediamento aveva persino invitato il presidente Xi Jinping che, impossibilitato a presenziare alle celebrazioni del suo principale rivale, aveva comunque inviato il vicepresidente Han Zheng. Poco dopo, Trump aveva auspicato di visitare la Cina entro i primi 100 giorni di mandato, mentre tra i suoi primi atti ufficiali c’era stata la proroga allo spegnimento di TikTok, l’app di proprietà del colosso digitale cinese Byte Dance. Nessun colpo di testa poi su Taiwan o sul Mar Cinese Meridionale: il tycoon si era limitato a due round di dazi al 10 per cento per la presunta mancata cooperazione nel controllo del flusso di sostanze chimiche utili alla produzione del Fentanyl. Lettera43.it - Come la Cina si prepara a cavalcare la guerra commerciale di Trump Leggi su Lettera43.it E così il mondo è entrato in una nuova. Non che sia una sorpresa, visti i roboanti annunci di Donaldgià durante la campagna elettorale. Eppure, nei primi due mesi del suo secondo mandato era parso più cauto del previsto. Sulla, il nemico numero uno, ancora di più. Al suo insediamento aveva persino invitato il presidente Xi Jinping che, impossibilitato a presenziare alle celebrazioni del suo principale rivale, aveva comunque inviato il vicepresidente Han Zheng. Poco dopo,aveva auspicato di visitare laentro i primi 100 giorni di mandato, mentre tra i suoi primi atti ufficiali c’era stata la proroga allo spegnimento di TikTok, l’app di proprietà del colosso digitale cinese Byte Dance. Nessun colpo di testa poi su Taiwan o sul Mar Cinese Meridionale: il tycoon si era limitato a due round di dazi al 10 per cento per la presunta mancata cooperazione nel controllo del flusso di sostanze chimiche utili alla produzione del Fentanyl.

