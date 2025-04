Piero Pelù al via da Milano il tour Il ritorno del Diablo

Milano Il ritorno del Diablo tour 2025 di Piero Pelù, otto date nei club per festeggiare quattro importanti anniversari della sua carrieraSi apre ufficialmente domani da Milano (Magazzini Generali già Sold out) il Giubileo del Rock, otto concerti che sanciranno quel periodo di grazia necessario per tutti gli appassionati del rock che insieme al loro sacerdote, Piero Pelù, festeggeranno quattro importanti anniversari (40 anni di Desaparecido, 35 anni di El Diablo, 30 anni di Spirito e 25 anni di Né buoni né cattivi) e riconvertirsi al vero Rock’n’ Roll.Il ritorno del Diablo tour 2025 vedrà sul palco insieme a Piero Pelù i suoi Bandidos (Amudi Safa alla chitarra, Luca Martelli “Mitraglia” alla batteria e Max Gelsi “Sigel” al basso) e un super guest: il mitologico Antonio Aiazzi, detto “il Don”, che sarà alle tastiere nei brani del repertorio Litfiba. .com - Piero Pelù, al via da Milano il tour Il ritorno del Diablo Leggi su .com Al via dai Magazzini Generali diIldel2025 di, otto date nei club per festeggiare quattro importanti anniversari della sua carrieraSi apre ufficialmente domani da(Magazzini Generali già Sold out) il Giubileo del Rock, otto concerti che sanciranno quel periodo di grazia necessario per tutti gli appassionati del rock che insieme al loro sacerdote,, festeggeranno quattro importanti anniversari (40 anni di Desaparecido, 35 anni di El, 30 anni di Spirito e 25 anni di Né buoni né cattivi) e riconvertirsi al vero Rock’n’ Roll.Ildel2025 vedrà sul palco insieme ai suoi Bandidos (Amudi Safa alla chitarra, Luca Martelli “Mitraglia” alla batteria e Max Gelsi “Sigel” al basso) e un super guest: il mitologico Antonio Aiazzi, detto “il Don”, che sarà alle tastiere nei brani del repertorio Litfiba.

