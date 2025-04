Candela La Roma sta bene ma il derby è una partita a sé Allenatore Prenderei Conte

Roma. Al margine del “derby di Padel” al FIP Silver Mediolanum Padel Cup, l’ex difensore giallorosso Vincent Candela ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al derby: “La Roma arriva da sette vittorie e dal pareggio con la Juventus, sta bene mentalmente anche se non c’è Dybala. La Lazio è 2 punti avanti, ha perso con il Bodo e ha speso energie prezione, ma lo sappiamo. Il derby è una partita a sé e la stanchezza non deve condizionare. È un match importantissimo per entrambe le squadre. Io di sicuro sarà allo stadio per tifare la mia Roma“. Sul derby a cui è più legato: “Quello che mi sono goduto di più è stato il 5-1 del 2002, che pure era un Lazio-Roma. Dopo 30 minuti eravamo 4-0 per noi, quindi nel secondo tempo ho vissuto in pieno lo spettacolo. Sololaroma.it - Candela: “La Roma sta bene, ma il derby è una partita a sé. Allenatore? Prenderei Conte” Leggi su Sololaroma.it Manca sempre meno al calcio d’inizio di Lazio-. Al margine del “di Padel” al FIP Silver Mediolanum Padel Cup, l’ex difensore giallorosso Vincentha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al: “Laarriva da sette vittorie e dal pareggio con la Juventus, stamentalmente anche se non c’è Dybala. La Lazio è 2 punti avanti, ha perso con il Bodo e ha speso energie prezione, ma lo sappiamo. Ilè unaa sé e la stanchezza non deve condizionare. È un match importantissimo per entrambe le squadre. Io di sicuro sarà allo stadio per tifare la mia“. Sula cui è più legato: “Quello che mi sono goduto di più è stato il 5-1 del 2002, che pure era un Lazio-. Dopo 30 minuti eravamo 4-0 per noi, quindi nel secondo tempo ho vissuto in pieno lo spettacolo.

Vincent Candela sogna ancora Antonio Conte alla Roma.

