Francesca Tocca sulla rottura da Raimondo Todaro 8220Ci stavamo facendo del male Tornare insieme è possibile8221

Francesca Tocca ha parlato per la prima volta della separazione da Raimondo Todaro, annunciata ufficialmente lo scorso gennaio. "Ci siamo resi conto che ci stavamo facendo del male, oggi abbiamo un bellissimo rapporto", ha spiegato la ballerina di Amici. E su un eventuale ritorno di fiamma: "Non dirò mai che è impossibile, non lo so". Leggi su Fanpage.it Ospite di Verissimo,ha parlato per la prima volta della separazione da, annunciata ufficialmente lo scorso gennaio. "Ci siamo resi conto che cidel, oggi abbiamo un bellissimo rapporto", ha spiegato la ballerina di Amici. E su un eventuale ritorno di fiamma: "Non dirò mai che è impossibile, non lo so".

Francesca Tocca ha un nuovo fidanzato dopo Raimondo Todaro? Il gossip (smentito) sul noto parrucchiere dei vip. Dopo l'annuncio di Francesca Tocca ospite a Verissimo, partono una raffica di commenti negativi sui social: "Cosa viene a dire? Che ha lasciato nuovamente il marito per un altro ballerino cubano?".

