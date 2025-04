Ginnastica artistica Coppa del Mondo 2025 Lorenzo Casali argento alle parallele a Osijek

Osijek, in Croazia, con le ultime finali di specialità si è conclusa la quarta tappa della World Cup di Ginnastica artistica. Alla Gradski Vrt Arena Lorenzo Minh Casali permette alla spedizione azzurra di andare a medaglia con un bell’argento alle parallele grazie un bell’esercizio che gli è valso un punteggio di 14.133 alle spalle dell’israeliano Ron Pyatov con 14.300. Sul terzo gradino del podio è invece salito il turco Ferhat Arican con 13.966. Casali è poi tornato in pedana per la sua seconda finale di specialità di giornata, non riuscendo però a centrare un’altra medaglia alla sbarra. L’azzurro ha terminato la sua prova in settima posizione con 12.833 di total score. Festeggia Milad Karimi (14.666) davanti ad Alexander Myakinin (14.433) e Chenyi Xie (14.300).Al volteggio sfiora la medaglia Nicola Bartolini, che chiude a pochi punti dal podio con uno score di 14. Leggi su Sportface.it , in Croazia, con le ultime finali di specialità si è conclusa la quarta tappa della World Cup di. Alla Gradski Vrt ArenaMinhpermette alla spedizione azzurra di andare a medaglia con un bell’parle grazie un bell’esercizio che gli è valso un punteggio di 14.133spdell’israeliano Ron Pyatov con 14.300. Sul terzo gradino del podio è invece salito il turco Ferhat Arican con 13.966.è poi tornato in pedana per la sua seconda finale di specialità di giornata, non riuscendo però a centrare un’altra medaglia alla sbarra. L’azzurro ha terminato la sua prova in settima posizione con 12.833 di total score. Festeggia Milad Karimi (14.666) davanti ad Alexander Myakinin (14.433) e Chenyi Xie (14.300).Al volteggio sfiora la medaglia Nicola Bartolini, che chiude a pochi punti dal podio con uno score di 14.

Potrebbe interessarti anche:

Ginnastica artistica - Vannucchi e De Rosa in finale di Coppa del Mondo. Chusovitina mitica a (quasi) 50 anni

Ginnastica artistica - Coppa del mondo Cottbus : Vannucchi da bronzo nel volteggio

Su Sportface TV la Coppa del Mondo di ginnastica artistica : a Baku il commento tecnico di Lara Mori. Torna il brand Volare TV

Ne parlano su altre fonti Coppa del Mondo di Ginnastica ritmica 2025. Milano – Coppa del Mondo di Ritmica 2025. Apertura vendita biglietti e abbonamentI. Dove rivedere le finali della Coppa del Mondo 2025 di Ginnastica Ritmica a Sofia su La7.it. Farfalle, niente esordio in Coppa del Mondo 2025: i motivi. Sofia – Raffaeli in finale al cerchio. Sella, concentrata. Domani clavette e nastro e domenica diretta su La7d. RivediLa7.

Scrive oasport.it: Ginnastica, Bartolini e Casali qualificati a tre finali in Coppa del Mondo - Alla Gradski Hall di Osijek (Croazia) prosegue la tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica. Nicola Bartolini si è qualificato alla finale al ...

Scrive oasport.it: Ginnastica artistica: Bartolini, Abbadini, Casali e Targhetta fuori dalle prime finali in Coppa del Mondo - Alla Gradski Vrt Arena di Osijek (Croazia) va in scena una tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, a cui partecipano quattro italiani: Yumin ...

Si apprende da sportface.it: Ginnastica Ritmica, Coppa del Mondo: Raffaeli in finale al cerchio in Bulgaria - Sofia Raffaeli ha ottenuto il pass per la finale al cerchio della tappa di Coppa del Mondo di ginnastica ritmica ...