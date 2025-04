Soffiata” dei vicini, 50enne arrestata per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti: in casa aveva cocaina, eroina e crack.

Leggi su Citypescara.com

PESCARA. Un’operazione mirata della Sezione Operativa del Nor di Pescara, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dellodi sostanzenella zona di Rancitelli, ha portato ieri sera all’arresto di una, colta in flagranza di reato. Il blitz dei carabinieri è scattato nel tardo pomeriggio, in un appartamento di via Gallero, già da tempo sotto l’attenzione delle forze dell’ordine a causa di un insolito e continuo via vai di persone, spesso in evidente stato di alterazione.Le segnalazioni dei residenti, stanchi di convivere con una situazione diventata insostenibile, hanno spinto i militari dell’Arma ad avviare un’azione di osservazione e monitoraggio dell’edificio. I carabinieri hanno notato una donna, già nota alle forze dell’ordine, uscire dall’abitazione sotto osservazione per poi dirigersi con passo spedito verso l’androne del palazzo.