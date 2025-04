Derby Lazio Roma tensione fuori dall’Olimpico scontri e bombe carta contro la polizia

scontri, bombe carta e idranti. L'attesa del Derby Lazio-Roma si è trasformata in una guerriglia urbana nella zona di Ponte Milvio, poco distante dallo stadio Olimpico dove le due squadre si sfidano alle 20.45. La tensione è salita circa tre ore prima del fischio d'inizio quando alcuni gruppi di ultras laziali, dopo aver esposto striscioni contro i "cugini" giallorossi, hanno tentato di forzare un blocco dei reparti mobili della polizia lanciando anche petardi e bombe carta. A quel punto gli agenti hanno effettuato cariche di alleggerimento e sono anche entrati in azione gli idranti.

Derby Lazio-Roma, Olimpico presidiato: sequestrati bastoni durante i controlli. Derby Lazio-Roma - Tensione tra tifosi e forze dell'ordine fuori dallo stadio - la diretta. Derby Lazio-Roma, tensione e bombe carta a Ponte Milvio. Derby di Roma, tensione tra polizia e tifosi Lazio: cariche e idranti - LaPresse. Derby Lazio Roma, scontri tra tifosi a Ponte Milvio: le ultime. Lazio-Roma, derby ad alta tensione: la storia dice che….

