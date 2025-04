Superguidatv.it - Tradimento, replica puntate 13 aprile 2025 | Video Mediaset

Doppio appuntamento oggi – domenica 13– con la soap(Aldatmak). Ecco iper rivedere gli episodi 147 e 148 instreaming.Sezai rivela a Guzide che Umit è andato a trovarlo, l’uomo è molto pentito per quello che ha fatto. Guzide però è troppo ferita e non riesce a perdonarlo.Guzide giunge a casa di Oylum e Behram e scopre di essere stata attirata lì con l’inganno da Mualla, la quale, d’accordo con Tarik, tenta di mediare per far riavvicinare moglie e marito.