Domenica In Valeria Marini e la madre gelo in studio Cosa c’è dietro

Valeria Marini e la madre Gianna Orrù, il cui rapporto, già segnato da anni di tensioni, è stato messo a nudo durante l’ultima puntata di Domenica In, il programma di Mara Venier. Un’ospitata che ha spiazzato il pubblico, rivelando nuove crepe in una relazione già fragile, ma che ora sembra essere giunta a un punto di non ritorno.Gianna Orrù, per la prima volta in televisione, ha parlato senza filtri del suo approccio alla carriera della figlia, rivelando un malcontento che non nasconde più. “Quando Valeria è entrata nel mondo dello spettacolo, che io non conoscevo, mi sono spaventata”, ha esordito, ammettendo di non aver mai davvero compreso l’ambiente che ha stravolto la vita della figlia. Gianna ha raccontato di come, all’inizio, si sia sentita sopraffatta da una realtà che non le apparteneva, tanto da prendere una decisione drastica: “Ho lasciato il mio lavoro per seguirla a Roma, ho cambiato la mia vita e me ne dolgo non poco”. Thesocialpost.it - Domenica In, Valeria Marini e la madre: gelo in studio. Cosa c’è dietro Leggi su Thesocialpost.it Non c’è pace pere laGianna Orrù, il cui rapporto, già segnato da anni di tensioni, è stato messo a nudo durante l’ultima puntata diIn, il programma di Mara Venier. Un’ospitata che ha spiazzato il pubblico, rivelando nuove crepe in una relazione già fragile, ma che ora sembra essere giunta a un punto di non ritorno.Gianna Orrù, per la prima volta in televisione, ha parlato senza filtri del suo approccio alla carriera della figlia, rivelando un malcontento che non nasconde più. “Quandoè entrata nel mondo dello spettacolo, che io non conoscevo, mi sono spaventata”, ha esordito, ammettendo di non aver mai davvero compreso l’ambiente che ha stravolto la vita della figlia. Gianna ha raccontato di come, all’inizio, si sia sentita sopraffatta da una realtà che non le apparteneva, tanto da prendere una decisione drastica: “Ho lasciato il mio lavoro per seguirla a Roma, ho cambiato la mia vita e me ne dolgo non poco”.

Ne parlano su altre fonti Gianna Orrù a Domenica In, a sorpresa la figlia Valeria Marini in studio ma lei si arrabbia: "Me ne vado, scorretto". Valeria Marin e la mamma, gelo a Domenica In: "Sbloccami il cellulare". La mamma di Valeria Marini distrugge la figlia: "Non parliamo da mesi, ha venduto i fatti miei ai giornali". Lei entra in studio, scoppia la lite. Gianna Orrù a Domenica In parla della truffa, in studio arriva la figlia Valeria ed è gelo: “Non è corretto”. Clima teso tra Valeria Marini e la madre Gianna Orrù a Domenica In: il motivo dei duri rimproveri alla figlia. Gianna Orrù, madre di Valeria Marini. La frecciatina alla figlia: «Mi scriveva le letterine da piccola. Devo s.

