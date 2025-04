LIVE Moto2 GP Qatar 2025 in DIRETTA Aron Canet rimonta vince ed è leader della generale Vietti 7

DIRETTA LIVE18.00 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 19.00 per la gara della MotoGP. Grazie e buon proseguimento di domenica!17.59 Giornata agrodolce per gli italiani. Celestino Vietti rimonta fino alla 7a posizione, mentre Arbolino sprofonda in 19a. Anzi, in 20a, dopo una penalizzazione per track limits.17.57 Davvero una bellissima gara a Lusail con tanti leader diversi e emozioni a non finire. Successo splendido di Canet che, dopo una pessima partenza, rimonta dalla pancia del gruppo e vince!CLASSIFICA MONDIALE: Canet 71, Gonzalez 61, Dixon 59, Holgado 36, 8° Arbolino con 28. 10° Vietti con 25TRAGUARDO – Canet vince con 1.1 su Oncu e 1.2 su Gonzalez. Quarto Holgado a 4.0, quinto Moreira a 5.2, sesto Baltus a 6.

