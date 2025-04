Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore 9 anticipazioni 14 aprile, Adelaide torna a casa: tregua tra Umberto e Marcello

Nel prossimo episodio in onda su Rai 1: tra le tensioni tra Marta e Anita e il ritorno di, i protagonisti vivono emozioni contrastanti. Intanto, Mimmo riceve un prezioso consiglio su Agata. Ildomani lunedì 14con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata Anita mette in pericolo il rapporto tra Marta ed Enrico, Irene, Delia e Rosano dopo il viaggio a Roma. Nell'episodio precedente All'atmosfera è carica di entusiasmo per l'arrivo di Renzo Arbore. Guido, che conosce da tempo il celebre artista, approfitta dell'occasione per presentargli sia Odile che Matteo, suscitando grande curiosità tra tutti i presenti. Nel frattempo,, ancora ricoverata in clinica, fa una telefonata .