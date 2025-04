LIVE Scozia Italia 17 25 Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA cuore ed orgoglio Le azzurre sbancano Edimburgo

DIRETTA LIVE18:00 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Scozia-Italia. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata.17:59 Sabato prossimo alle 14.00 l’Italia riceverà la Francia, per poi chiudere il 26 aprile sempre tra le mura amiche ospitando il Galles.17:58 Prova di carattere delle Italiane, che quest’oggi hanno offerto un ritrovato gioco propositivo siglando 5 mete, due delle quali a firma Muzzo, tra le migliori in campo. Buona anche la fase difensiva, condita da placcaggi avanzanti ed interventi risolutori.17:56 E’ arrivata la reazione delle ragazze di coach Roselli. Vittoria di spessore con tanto di punto bonus offensivo per l’Italia, che sale a quota 5 in classifica issandosi al quarto posto proprio dinanzi alla Scozia. Oasport.it - LIVE Scozia-Italia 17-25, Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA: cuore ed orgoglio! Le azzurre sbancano Edimburgo Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:00 Termina qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata.17:59 Sabato prossimo alle 14.00 l’riceverà la Francia, per poi chiudere il 26 aprile sempre tra le mura amiche ospitando il Galles.17:58 Prova di carattere dellene, che quest’oggi hanno offerto un ritrovato gioco propositivo siglando 5 mete, due delle quali a firma Muzzo, tra le migliori in campo. Buona anche la fase difensiva, condita da placcaggi avanzanti ed interventi risolutori.17:56 E’ arrivata la reazione delle ragazze di coach Roselli. Vittoria di spessore con tanto di punto bonus offensivo per l’, che sale a quota 5 in classifica issandosi al quarto posto proprio dinanzi alla

