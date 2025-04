It.insideover.com - Merz parte male: la nuova Germania è già in crisi di fiducia

Leggi su It.insideover.com

In, i Governi di coalizione sono da sempre il risultato di complesse trattative tra partiti spesso molto diversi tra loro. Una tradizione che rispecchia la natura consociativa della democrazia tedesca. Eppure, il nuovo esecutivo guidato dal conservatore Friedrichè nato in tempi record: poco più di sei settimane per trovare un’intesa con l’Spd, il partner socialdemocratico, e annunciare un programma di governo. Una rapidità che ha sorpreso gli osservatori. Ma, come spesso accade in politica, la velocità ha un prezzo. Mentrecelebra l’accordo come segno di efficienza e determinazione, l’opinione pubblica tedesca sta reagendo in modo ben diverso: per la prima volta nella storia politica del dopoguerra, il partito di estrema destra Afd è balzato in testa nei sondaggi. Un segnale inequivocabile che il nuovo Governo, ancor prima di insediarsi formalmente, è già entrato indi legittimità.