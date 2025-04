Juventusnews24.com - Juventus Reggiana Under 16 0-0 LIVE: Rocchetti subito decisivo in tackle

di Fabio Zaccaria16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca della 25esima giornata di campionato 2024/25(inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La16 torna in campo dopo aver conquistato il primato aritmetico per battere anche lanews24 segueil match.16 0-0: sintesi e moviola1? Primo pallone per gli ospiti4? Alti ritmi in campo, intensità al massimo nei primi minuti7? Pallonata in faccia per Urbano, staff medico in campo 8? Prima percussione di Yeboah– Grande spinta sull’out ma viene bloccato in uscita da Denti11? Controlla Carfora– Il terzino lascia scorrere il pallone, rimessa Juve13? Molti duelli in questa fase di gioco, squadre ben piazzate e pochi spazi14? Lombardi pericoloso– Grande azione dellache sceglie il fraseggio, servizio poi in area per Lombardi, il cui tiro risulta debole per impensierire Giaretta17? Juve in pressing sulla destra, asse bollente fra Yeboah e Bruno19? Punizione in zona offensiva per la, Genova sul pallone, batte corto21? Gran taglio di Bruno– Il 10 sgasa e punta la porta, viene però fermato in rimessa laterale dopo aver superato 2 avversari in velocità23? Osakue svetta– Da un calcio piazzato Osakue prova a staccare, sale in cielo ma viene anticipato da Denti in presa alta26? Bel filtrante di Marchisio– L’8 vede l’inserimento di Yeboah e lo serve coi giusti tempi, visione totale del gioco, a 360 gradi29?in pressing, Giambavicchio al recupero palla ma il possesso torna agli ospiti32? Prova lo spunto Santa Maria– L’11 scatta sul fio del fuorigioco ma viene anticipato34? Marchisio in area ospite– Ben posizionato cerca un compagno in area, nessuno raccoglie l’invito e sfuma la chance38? Problema per un giocatore delladopo un contrasto con Osakue, fase con molti falli e quindi tanto spezzettata40? Fallaccio di Yeboah che calcola male il tempo e finisce per travolgere Puccio, che resta a terra molto doloranteFINE PRIMO TEMPOSECONDO TEMPO44? Tre cambi per Grauso, si passa alla difesa a 3: con Carfora e Yeboah a tutta fascia46? Altro fuorigioco fischiato dal direttore di gara, anche nella seconda frazione molte interruzioni ad ora49? Prova ad alzare i ritmi la Juve sulla sinistra, bel duetto Marchisio-Carfora ma l’azione poi sfuma52? Marchisio giù in area– L’8 scarta un avversario e viene agganciato, troppo poco per il direttore di gara per concedere l’estrema punizione53?mostruoso in chiusura– Diagonale perfetta del 15 che chiude con i tempi giusti e con vigore, nell’occasione esulta mimando le movenze di Kean57? Giro palla della squadra di Grauso, si prova a muovere una difesa compatta come quella dellaMigliore in campo Juve: a fine partitaJuve16 0-0: risultato e tabellinoReti:16: Giaretta, Yeboah, Demichekis, Osakue, Carfora; Basile, Giambavicchio(41’Brancato), Marchisio; Urbano(41’Donati), Bruno(41?), Santa Maria All.