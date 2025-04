Ragazzino accoltellato sulla testa a bordo di un treno

accoltellato in testa mentre viaggiava su un treno. È successo a un ragazzo di 18 anni, alla stazione di Lodi. Per l'aggressione è stato arrestato un giovane di 20 anni, con l'accusa di tentato omicidio. Le coltellate sul treno in stazione. L'accoltellamento è avvenuto nella notte tra sabato.

