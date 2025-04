Thesocialpost.it - Investito da un’auto mentre taglia la siepe: Alessandro muore a 53 anni

Una tranquilla giornata di lavori domestici si è trasformata in tragedia a Fucecchio, dove un uomo è statodapotava ladella sua abitazione. La vittima èTalini, 58, residente in via Pisana, sposato, padre di due figli e diventato nonno da poco.L’incidente in via Pisana a FucecchioIl dramma si è consumato nel pomeriggio di sabato 12 aprile. Talini stava sistemando la vegetazione davanti casa, sul ciglio della strada, quando una vettura guidata da una donna di 53lo ha travolto. L’automobilista avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia municipale.I soccorsi e il decesso diSul posto sono intervenuti immediatamente un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Fucecchio emedica.