Aveva aggredito la moglie e ferito due carabinieri ai domiciliari a casa con lei

Aveva aggredito la moglie, le Aveva tagliato una ciocca di capelli e, all’arrivo dei carabinieri, si era scagliato anche contro di loro, ferendone due. Protagonista un 30enne di origine tunisina, arrestato in flagranza e ora sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Una decisione che ha destato stupore: l’uomo sconterà la misura nella stessa casa in cui si è consumata la violenza, e convivendo con la donna che ha picchiato. Lei ha dato il suo consenso al rientro del marito.Nonostante la violenza e la gravità dell’episodio, il giudice ha convalidato l’arresto e stabilito i domiciliari, considerando anche la volontà della moglie di accogliere il marito in casa. Una scelta che inevitabilmente accende il dibattito su tutela, giustizia e sicurezza domestica.L'articolo Aveva aggredito la moglie e ferito due carabinieri: ai domiciliari a casa con lei proviene da Arezzo News - L'Ortica. Lortica.it - Aveva aggredito la moglie e ferito due carabinieri: ai domiciliari a casa con lei Leggi su Lortica.it la, letagliato una ciocca di capelli e, all’arrivo dei, si era scagliato anche contro di loro, ferendone due. Protagonista un 30enne di origine tunisina, arrestato in flagranza e ora sottoposto alla misura cautelare degli arresti. Una decisione che ha destato stupore: l’uomo sconterà la misura nella stessain cui si è consumata la violenza, e convivendo con la donna che ha picchiato. Lei ha dato il suo consenso al rientro del marito.Nonostante la violenza e la gravità dell’episodio, il giudice ha convalidato l’arresto e stabilito i, considerando anche la volontà delladi accogliere il marito in. Una scelta che inevitabilmente accende il dibattito su tutela, giustizia e sicurezza domestica.L'articololadue: aicon lei proviene da Arezzo News - L'Ortica.

Potrebbe interessarti anche:

Moglie uccide il marito durante una lite in casa : «Mi ha aggredito e l'ho accoltellato». La vittima Mario La Pietra aveva 30 anni

Danni vaccino Covid - Silvio Calice (Cna) : "Gamba amputata dopo 1° dose AstraZeneca per reazione avversa - siero aveva aggredito il sistema immunitario - causava trombi"

Ritrovato l’ex ciclista Oscar Freire due giorni dopo la sua scomparsa. La moglie : “Mi aveva lasciato uno strano biglietto. Ero preoccupata”

Ne parlano su altre fonti Aveva aggredito la moglie e ferito due carabinieri: ai domiciliari a casa con lei. "Volevo solo spaventare mia moglie, mia figlia l'ho colpita per sbaglio": marito violento chiede scusa davanti al giudice. Aggressione con coltello ad Avellino: ferito il compagno dell'ex moglie. Squalo killer in Egitto: insegna ad Orzinuovi la moglie del 69enne ferito. Spara a moglie, figli e alla madre: un'altra strage di famiglia a Nuoro. Sangiuliano aggredito da Boccia, a Report la foto della ferita alla testa.

Si apprende da msn.com: Aggredisce la moglie, il giudice lo manda ai domiciliari. E lei da l’ok perché ritorni a casa - L’aveva aggredita e poi tagliato i capelli: all’arrivo dei carabinieri li aveva minacciati con due coltelli. La decisione del giudice: la donna ha dato parere favorevole ...

Come scrive informazione.it: Moglie uccide il marito durante una lite in casa: «Mi ha aggredito e l'ho accoltellato». La vittima Mario La Pietra aveva 30 anni - Sarebbe stata la moglie, stando al racconto che la donna stessa ha fornito ai carabinieri subito dopo i fatti, ad accoltellare il marito dopo essere stata aggredita ... per una ferita di coltello ...

Secondo corriereirpinia.it: Avellino, aggredì e ferì il compagno della sua ex moglie in Viale Italia: il 40enne davanti al gip - Ha aggredito e ferito con un'arma bianca il compagno dell'ex moglie: stamane il 40enne comparirà davanti al gip per l'interrogatorio di garanzia. L'uomo, di professione architetto, è stato arrestato ...