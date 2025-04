Schianto fatale tra auto e moto morto il centauro 56enne

motociclista di 56 anni, originario di Pisa ma residente nel capoluogo labronico, ha perso la vita in seguito a uno scontro con un’automobile.L’impatto e i soccorsiL’incidente è avvenuto intorno alle 11 del mattino. Immediato l’intervento dei volontari della Svs e di un’ambulanza con medico a bordo del 118. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo, ma le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate troppo gravi. Nonostante i tentativi, è stato possibile solo constatare il decesso sul posto.Via Leonardo Da Vinci chiusa per i rilieviPer permettere le operazioni di rilievo dell’incidente da parte della polizia municipale, via Leonardo Da Vinci è stata temporaneamente chiusa al traffico. Thesocialpost.it - Schianto fatale tra auto e moto: morto il centauro 56enne Leggi su Thesocialpost.it Un grave incidente si è verificato nella mattinata di domenica 13 aprile 2025 in via Leonardo Da Vinci, nella zona portuale di Livorno. Unciclista di 56 anni, originario di Pisa ma residente nel capoluogo labronico, ha perso la vita in seguito a uno scontro con un’mobile.L’impatto e i soccorsiL’incidente è avvenuto intorno alle 11 del mattino. Immediato l’intervento dei volontari della Svs e di un’ambulanza con medico a bordo del 118. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo, ma le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate troppo gravi. Nonostante i tentativi, è stato possibile solo constatare il decesso sul posto.Via Leonardo Da Vinci chiusa per i rilieviPer permettere le operazioni di rilievo dell’incidente da parte della polizia municipale, via Leonardo Da Vinci è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Potrebbe interessarti anche:

Gregorio Bertoli muore nell'incidente in moto in via Asseggiano - aveva 16 anni : fatale lo schianto contro un'auto. Ferita l'amica che era con lui

Tragedia nella serata di ieri : Lorenzo muore in un incidente d’auto. Aveva solo 37 anni. La sua Smart si è ribaltata - per cause ancora da chiarire. Lo schianto fatale lungo via San Pasquale a Cassino

Tragico schianto sulla Romea : tre morti e un ferito in un frontale tra auto e tir

Ne parlano su altre fonti Schianto fatale a Livorno, scontro tra moto e auto: muore un 56enne. Incidente auto moto, 16enne finisce in ospedale. Schianto fatale auto-moto: muore uno studente 18enne. Schianto tra moto, auto e bici: Enzo Stefano Caparra muore a 20 anni a Milano. Tragedia a Loreto Aprutino, cuoco 50enne muore in uno schianto fra auto e moto. Non è bastata la frenata ad evitare al centauro 22enne lo schianto fatale con l'auto.

Segnala thesocialpost.it: Schianto fatale tra auto e moto: morto il centauro 56enne - Un grave incidente si è verificato nella mattinata di domenica 13 aprile 2025 in via Leonardo Da Vinci, nella zona portuale di Livorno. Un motociclista di ...

Come scrive msn.com: Schianto fatale a Livorno, scontro tra moto e auto: muore un 56enne - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Riporta giornalelavoce.it: Schianto tra auto e moto sulla Sp139: centauro in codice rosso al CTO, ferita anche l’automobilista - Grave incidente stradale nel pomeriggio di domenica 13 aprile a Vigone, lungo la Strada Provinciale 139, dove una Opel e una moto si sono scontrate in circostanze ancora da chiarire. Entrambi i ...