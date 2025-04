Dailymilan.it - Milan futuro, impresa con la Ternana

Terza vittoria consecutiva per i ragazzi di Oddo che si avvicinano alla salvezza. 1-0 allaseconda in classifica grazie alla rete di Quirini pescato in area da Camarda. Una vittoria quella dell’ under 23 che regala la serie B all’ Entella che con due giornate a disposizione al termine del campionato si allontana a 8 punti di distanza dagli umbri. Vittoria sudatissima che nella ripresa stava per indirizzarsi male. Al 34° della ripresa viene concesso un calcio di rigore allache si presenta con Cicerelli dal dischetto. Nava para e mette al sicuro il risultato.Vittoria con brivido per Camarda e compagni che adesso distano 8 lunghezze dal Legnago ultimo in campionato. La salvezza diretta invece è a 6 punti, matematicamente ancora possibile ma molto difficile. Con tutta probabilità saranno i playout a decidere le sorti delunder 23.