CastrumFavara sconfitta contro la Scafatese in trasferta al Vitiello finisce 3 1

CastrumFavara di Infantino perde 3-1 al Vitiello di Scafati: i padroni di casa ci hanno provato per tutti i novanta minuti ma non sono riusciti a muovere la classifica.Apre Vacca per la Scafatese al 13’, quindi il raddoppio di Foggia sette minuti più tardi. Mudasiru accorcia al 35’ per gli. Europa.today.it - CastrumFavara, sconfitta contro la Scafatese in trasferta: al Vitiello finisce 3-1 Leggi su Europa.today.it Ladi Infantino perde 3-1 aldi Scafati: i padroni di casa ci hanno provato per tutti i novanta minuti ma non sono riusciti a muovere la classifica.Apre Vacca per laal 13’, quindi il raddoppio di Foggia sette minuti più tardi. Mudasiru accorcia al 35’ per gli.

Potrebbe interessarti anche:

CastrumFavara - sconfitta contro la Scafatese in trasferta : al Vitiello finisce 3-1

Nba : Golden State ko 125-85 contro Boston - peggior sconfitta dell’era Kerr

Hockey - sconfitta severa contro Legnaro : Forlì perde il quarto posto all’ultima giornata

Ne parlano su altre fonti CastrumFavara, sconfitta contro la Scafatese in trasferta: al Vitiello finisce 3-1. Risultati serie D, CastrumFavara pari interno 2-2. Akragas e Licata brutte sconfitte. Tabellino partita Castrum Favara vs Scafatese FC. Castrumfavara-Pompei 0-1: decide Aurino, scatto salvezza dei vesuviani. Serie D, il Sambiase in cerca di riscatto fa visita al Castrumfavara. Calcio serie D, la Reggina vince 3 a 1 il recupero in casa del Castrumfavara: scavalca la Scafatese ed è terza da sola.

Nota di agrigentonotizie.it: CastrumFavara, sconfitta contro la Scafatese in trasferta: al Vitiello finisce 3-1 - La formazione di Infantino gioca con grinta e determinazione ma non riesce a tornare a casa con punti in tasca che avrebbero mosso la classifica. Apre Vacca e raddoppia Foggia, quindi Mudasiru accorci ...

Si apprende da calciomagazine.net: Scafatese-Castrumfavara: diretta live e risultato in tempo reale - Diretta Scafatese-Castrumfavara di Domenica 13 aprile 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D ...

Nota di grandangoloagrigento.it: Castrumfavara, Varela riacciuffa la Nuova Igea Virtus: 1-1 al “Bruccoleri” - Favara che, dopo i sei punti “persi” in seguito al ritiro dell’Akragas, si ritrova invischiata nella lotta playlout ...