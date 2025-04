Corsi INDIRE docenti specializzati all’estero cosa cambia dopo il ‘si’ dell’Osservatorio sull’inclusione

Corsi INDIRE per docenti precari e specializzati esteri – Lo scorso 9 aprile, il Comitato tecnico scientifico dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica ha espresso parere favorevole ai decreti ministeriali previsti dal decreto-legge 71/2024, articoli 6 e 7, che riguardano i nuovi percorsi di specializzazione per il sostegno didattico. Le misure approvate dall'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica.

