LIVE Scozia Italia 17 20 Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA McGhie riapre la contesa

DIRETTA LIVE

38?- METAAAAA ItaliaAAAA! E prendiamoci questa meritata vittoria! Azione tambureggiante delle azzurre, che concretizzano grazie al solito tandem Ostuni Minuzzi-Muzzo!

37?- Quello che serviva! Scozzesi che forzano la difesa commettendo fallo. Italia che mantiene il possesso nella metà campo avversaria.

35?- Non trasforma Nelson. Scozia 17 Italia 20.

35?- Meta Scozia. Ed alla fine le scozzesi riescono a fare breccia nella difesa azzurra con McGhie. Lunghissimo possesso che si trasforma in meta. Match riaperto in questi ultimi minuti.

32?- Gran difesa delle Italiane che mettono a segno ottimi placcaggi in avanzamento. Continuiamo però a soffrire all'interno dei nostri 22.

30?- Scozia che si riversa all'interno dei nostri 22 potendo contare anche su un vantaggio dopo l'infrazione delle azzurre.

