Ternana di misura l’Arezzo lotta ma non sfonda

Ternana in una sfida attesa e combattuta. Dopo aver inflitto l’unica sconfitta del girone d’andata alle rossoverdi, le ragazze di Ilaria Leoni speravano di ripetersi anche tra le mura amiche. Ma stavolta, nonostante una prova generosa e diverse occasioni create, l’1-0 finale premia la cinica Ternana.La partita si accende subito: al 1’, Carcassi va vicino al vantaggio su cross di Lorieri, mentre la Ternana risponde con Pirone in fuorigioco. Le occasioni si alternano da una parte all’altra fino al 27’, quando Fusar Poli pennella un cross perfetto per Regazzoli che di testa infila Bartalini: è 0-1. l’Arezzo accusa il colpo ma continua a spingere, sfiorando il pareggio con Lorieri e Prinzivalli.Nel secondo tempo, le amaranto alzano il ritmo: Bruni e Taddei ci provano con due colpi di testa, ma Ghioc è sempre attenta. Lortica.it - Ternana di misura, l’Arezzo lotta ma non sfonda Leggi su Lortica.it Nel big match della 25ª giornata, l’ACF Arezzo ospita la capolistain una sfida attesa e combattuta. Dopo aver inflitto l’unica sconfitta del girone d’andata alle rossoverdi, le ragazze di Ilaria Leoni speravano di ripetersi anche tra le mura amiche. Ma stavolta, nonostante una prova generosa e diverse occasioni create, l’1-0 finale premia la cinica.La partita si accende subito: al 1’, Carcassi va vicino al vantaggio su cross di Lorieri, mentre larisponde con Pirone in fuorigioco. Le occasioni si alternano da una parte all’altra fino al 27’, quando Fusar Poli pennella un cross perfetto per Regazzoli che di testa infila Bartalini: è 0-1.accusa il colpo ma continua a spingere, sfiorando il pareggio con Lorieri e Prinzivalli.Nel secondo tempo, le amaranto alzano il ritmo: Bruni e Taddei ci provano con due colpi di testa, ma Ghioc è sempre attenta.

Potrebbe interessarti anche:

La 27ª giornata. Entella e Ternana si sfidano a distanza. Torres ad Arezzo

Ternana-Arezzo - segui in DIRETTA il posticipo del Libero Liberati

Ternana-Arezzo 3-1 - Ignazio Abate : "Il gruppo è sacro. Emozioni trasmesse dai ragazzi ogni settimana"

Ne parlano su altre fonti Ternana di misura, l’Arezzo lotta ma non sfonda. Ternana-Gubbio 2-1, le Fere battono a fatica i rossoblù in dieci ma volano in vetta. Serie B Femminile. Parma, Ternana e Bologna guidano la classifica a punteggio pieno, Arezzo quarto.

Scrive video.sky.it: Arezzo-Ternana 1-2: gol e highlights - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...