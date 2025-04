Verissimo Elisabetta Gregoraci Mi ha abbandonata proprio in quel momento…

Elisabetta Gregoraci, oggi ospite di Verissimo, ha scelto di raccontarsi come raramente aveva fatto prima. Con voce pacata ma decisa, ha svelato un passaggio difficile della sua vita, fatto di scelte dolorose, consapevolezze nuove e qualche assenza che ha lasciato il segno.«Ci sono rimasta male», ha ammesso. «Una persona non mi è stata accanto quando ne avevo bisogno». Nessun nome, nessuna accusa esplicita, ma una ferita visibile tra le righe. «Non sto parlando di Flavio Briatore, non stiamo insieme», ha voluto precisare, chiudendo in un attimo ogni speculazione. Poi ha lasciato spazio al non detto, al dolore che si intuisce senza che venga spiegato fino in fondo. Qualcosa è successo, e ha segnato un prima e un dopo. Thesocialpost.it - Verissimo, Elisabetta Gregoraci: “Mi ha abbandonata proprio in quel momento…” Leggi su Thesocialpost.it Un momento delicato, tenuto a lungo lontano dalle telecamere. Un periodo in cui qualcosa si è incrinato, dentro e fuori., oggi ospite di, ha scelto di raccontarsi come raramente aveva fatto prima. Con voce pacata ma decisa, ha svelato un passaggio difficile della sua vita, fatto di scelte dolorose, consapevolezze nuove e qualche assenza che ha lasciato il segno.«Ci sono rimasta male», ha ammesso. «Una persona non mi è stata accanto quando ne avevo bisogno». Nessun nome, nessuna accusa esplicita, ma una ferita visibile tra le righe. «Non sto parlando di Flavio Briatore, non stiamo insieme», ha voluto precisare, chiudendo in un attimo ogni speculazione. Poi ha lasciato spazio al non detto, al dolore che si intuisce senza che venga spiegato fino in fondo. Qualcosa è successo, e ha segnato un prima e un dopo.

