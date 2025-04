Parigi Roubaix Van der Poel trionfa in solitaria

Poel vince per la terza volta consecutiva la Parigi-Roubaix. L'olandese si impone in solitaria staccando il grande rivale lo sloveno Tadej Pogacar, che chiude al secondo posto. A completare il podio il danese Mads Pedersen. Van der Poel si conferma il re della Roubaix. Il trentenne del team Alpecin-Deceuninck con . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Mathieu Van Dervince per la terza volta consecutiva la. L'olandese si impone instaccando il grande rivale lo sloveno Tadej Pogacar, che chiude al secondo posto. A completare il podio il danese Mads Pedersen. Van dersi conferma il re della. Il trentenne del team Alpecin-Deceuninck con .

